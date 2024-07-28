Ayyıldız Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı Serkan Torun, belediyelerin finansal sorumluluklarına dikkat çekti. Belediyelerin, esnaf ve SGK borçları yüzünden icralık olurken, şatafatlı kutlamalar ve lüks makam araçları kullanmalarının yanlış olduğunu vurguladı.Serkan TORUN - İGF Aydın Temsilcisi (İGFA) - Aynı zamanda İGF Aydın Temsilcisi olan Ayyıldız Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı Serkan Torun'dan belediyelerin finansal sorumluluklarına dikkat çeken açıklama geldi.

Belediyelerin mali sorumluluklarını yerine getirirken halkın ihtiyaçlarına öncelik vermeli ve kaynaklarını verimli kullnması gerektiğine vurgu yapan Torun, bu konunun hem belediyelerin, hem de halkın uzun vadeli refahı açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Açıklamalarının tüm belediyeler için geçerli olduğunu belirten Torun, özellikle AK Parti belediyelerinin örnek teşkil etmesi gerektiğini ifade ederek, CHP belediyelerinin de benzer şekilde halka kolaylık sağlaması gerektiğini kaydetti.

BELEDİYELERİN FİNANSAL SORUMLULUĞU

"Belediyelerin mali sorumlulukları, halkın refahını doğrudan etkileyen bir faktördür" diyen Serkan Torun, "Birçok belediye, mali kaynaklarını etkin kullanmak yerine, lüks harcamalar yapmayı tercih ediyor. Bu durum, özellikle esnaf ve SGK borçları nedeniyle zor durumda olan vatandaşlar için büyük bir adaletsizlik yaratıyor. Belediyelerin bu lüks harcamalar yerine, borçlarını ödemeye ve vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanması gerekiyor" diye konuştu.

AK PARTİ BELEDİYELERİ

"AK Parti belediyeleri, genellikle büyük bütçelere ve geniş kaynaklara sahip olmalarıyla bilinir. Ancak, bu kaynakların etkin ve halkın yararına kullanılması esastır" diyen Serkan Torun, "AK Parti belediyeleri diğer belediyelere örnek olmalı ve mali disiplin konusunda öne çıkmalıdır. Lüks harcamalar yerine, alt yapı yatırımlarına, eğitim ve sağlık hizmetlerine öncelik verilmelidir" çağrısında bulundu.

CHP BELEDİYELERİ

CHP belediyelerinin genellikle sosyal projelere ve halkın günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarıyla bilindiğini fakat mali disiplin konusunda CHP belediyelerinin de dikkatli olması ve kaynaklarını verimli kullanması önemli olduğunu kaydeden Torun, "Özellikle büyükşehir belediyeleri, geniş bütçeleri ve projeleriyle halkın refahına doğrudan etki eder. Bu nedenle, lüks harcamalardan kaçınılmalı ve borçlarını düzenli olarak ödemeye odaklanmalıdırlar" diye konuştu.

Ayyıldız Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı Serkan Torun, teknik ve ekonomik önerilerini ise maddeler halinde şöyle özetledi:

"1.Mali Denetim ve Şeffaflık: Belediyelerin mali durumlarının düzenli olarak denetlenmesi ve harcamalarının şeffaf bir şekilde halka açıklanması gereklidir. Bu, hem güveni artıracak hem de kaynakların etkin kullanılmasını sağlayacaktır.

2.Borç Yönetimi: Belediyeler, borçlarını düzenli olarak takip etmeli ve ödeme planları yapmalıdır. Borçların yapılandırılması ve uzun vadeli ödeme planları oluşturulması, mali disiplini sağlamak için önemli adımlardır.

3.Lüks Harcamaların Azaltılması: Lüks makam araçları ve şatafatlı kutlamalar gibi gereksiz harcamalardan kaçınılmalıdır. Bu kaynaklar, halkın yararına kullanılabilecek projelere yönlendirilmelidir.

4.Halka Yönelik Projeler: Belediyeler, halkın günlük yaşamını kolaylaştıracak projelere öncelik vermelidir. Alt yapı, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi alanlarda yatırımlar yapılmalıdır.

5.Esnaf ve SGK Borçlarının Ödenmesi: Belediyeler, esnaf ve SGK borçlarını düzenli olarak ödemelidir. Bu, hem ekonomik istikrarı sağlayacak hem de halkın güvenini kazanacaktır."