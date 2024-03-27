Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere verildi:

"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!"