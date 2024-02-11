Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 4 şahsın, Edirne’de görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandığını açıkladı.

Bakanlık yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 4 şahıs, Edirne’de görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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