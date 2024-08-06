Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında önemli bir başarı sağlandığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, operasyona dair ayrıntılar paylaşıldı.

Açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde teröristlere ait altı farklı mağara ve tünel tespit edilerek, buralarda yapılan aramalarda geniş bir mühimmat ve malzeme bulgusu elde edildi. Ele geçirilen mühimmat ve ekipmanların detayları şöyle sıralandı:

İki adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve bu mühimmata ait sevk fişeği,

On dört adet 12.7 mm çapında keskin nişancı mühimmatı,

On altı adet el yapımı patlayıcı (EYP),

Bir adet el dürbünü,

Bir adet keskin nişancı dürbünü,

Üç adet Yaesu marka el telsizi,

Bir adet kırık telsiz gövdesi,

Bir adet güneş paneli,

Bir adet kamera,

Bir adet drone gövdesi,

Bir adet jeneratör,

EYP yapımında kullanılan çeşitli malzemeler,

İnşaat malzemeleri,

Çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesi.