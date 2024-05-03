Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki sığınaklardan kaçan 2 PKK'lı teröristin, Türkiye'nin Habur sınır karakolunda güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Bakanlık, 2 teröristin teslim olmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"