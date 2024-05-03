Eşarj, giderek artan elektrikli araç kullanımı ile beraber kısa sürede 1 milyon şarjlanmaya ulaştı. Enerjisa Enerji’nin yüzde 100 iştiraki olan şirket, 81 ildeki 1000’den fazla istasyonunda hızlı ve kolay şarj deneyimi sunarak Türkiye’nin elektrikli araç dönüşümüne katkı sağlıyor.

Enerjisa Enerji’nin iştiraki olan Eşarj, kurulduğu günden bu yana elektrikli araç kullanıcıları için sunduğu yenilikçi çözümler ve 81 ile hızlı şarj istasyonla yayılan geniş hizmet ağı ile müşterilerine 1 milyon kez şarjlanma deneyimi yaşatarak sektörün öncüleri arasında yer aldı.

2025’te 361 bin elektrikli araç trafikte olacak

Şirket, ülke genelinde 850’den den fazlası yüksek hızlı (DC) olmak üzere toplamda 1000’den fazla istasyona ulaşmış durumda. Global otomotiv markalarının elektrikli araç modelleri ve yerli otomobil TOGG’un yaygınlığı arttıkça, elektrikli araç şarj istasyonlarına duyulan ihtiyaç da artıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’nun en iyi senaryo tahmininde, bugün 100 bin civarında olan elektrikli araç sayısının 2025 yılında 361 bine kadar ulaşacağı düşünülüyor. Bu durumda şarj soket sayısının da 61 bine yükselmesi gerekirken, Eşarj sadece son 3 yılda 500 milyon lirayı geçen yatırımlarıyla bu dönüşüme en çok katkı sağlayan şirketlerden biri oluyor.

Türkiye araç başına düşen istasyon sayısında Avrupa’da önde

Yapılan açıklamaya göre, bugün yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettiği elektrik ile şarjlanma hizmeti veren ve kaynaktan tekere temiz enerji sağlayan şirket, yaklaşık 2 bin adet soket ve 110 MW’ı aşan kurulu güç kapasitesi ile hizmet verirken, 1 milyon şarjlanmaya ulaşarak sektörüne öncülük edenler arasından yer alıyor. Araç başına düşen şarj istasyonu sayısında Avrupa’da önde olan Türkiye, çevre dostu bir ulaşım sisteminde kararlı adımlar ile ilerliyor ve vatandaşların elektrikli araçlara olan ilgisi hızla artıyor.

“2030’da her iki araçtan birinin elektrikli olduğunu görmek mümkün olacak”

Türkiye’deki Emobilite dönüşümünü başlatan şirket olmanın gururunu yaşadıklarının altını çizen Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, “Şirketimiz ile birçok ilki yaşadık ve her başarımızda bir sonrakini hedefledik. Bugün 1 milyon şarj işlemine ulaşmamız bizim için hem önemli bir kilometre taşı hem de ülkemizin rotasını Emobiliteye çevirdiğinin kanıtı. Türkiye ve dünyada giderek artan ilgi ile beraber 2030’da her iki araçtan birinin elektrikli olduğunu görmek mümkün olacak. Eşarj olarak, 2023 sonunda 81 ilde 1000 istasyon hedefimize ulaştık. 2024’te de istasyon sayımızı yeni yatırımlarımızla hızla artırırken bir yandan da müşteri deneyimini en üst noktaya taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin ve dünyanın karbon sıfır hedeflerine katkı veriyor, daha iyi bir gelecek için hiç durmadan çalışıyoruz. Bunu mümkün kılan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.