Milli Savunma Bakanlığı (MSB) teröre ve teröriste geçit yok diyerek 5 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık yaptığı açıklamda şu ifadelere değindi;

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi hava harekâtı ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi."