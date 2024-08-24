Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü ve "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" vurgusu yapıldı. Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlılığını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki terörist unsurlara karşı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.