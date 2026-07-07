Oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında eski sevgilisi Abdurrahman Aydın tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Başvuruda, Yılmaz hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları yöneltildi.

PASAPORT VE DİPLOMA İDDİASI DİKKAT ÇEKTİ

Sabah’ta yer alan habere göre; şikayet dilekçesinde, Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'nda oturum izni alabilmek amacıyla sahte belge düzenlediği ve bu nedenle adli süreçle karşı karşıya kaldığı iddia edildi.

Abdurrahman Aydın'ın savcılığa sunduğu dilekçede, Yılmaz'ın ilişkilerini Almanya'da oturum izni elde etmek ve çeşitli menfaatler sağlamak amacıyla kullandığı öne sürüldü.

Dilekçede ayrıca, Almanya'da yürütüldüğü belirtilen bir soruşturma kapsamında Abdurrahman Aydın'ın Hamburg Kriminal Polisi tarafından ifadeye çağrıldığı iddiasına da yer verildi. Başvuruda en dikkat çeken iddialardan biri ise Biran Damla Yılmaz'a ait olduğu öne sürülen pasaport ile diploma belgelerinde farklı doğum tarihlerinin bulunduğu yönünde oldu.

BELGELER İÇİN KRİMİNAL İNCELEME TALEBİ

Şikayetçi taraf, söz konusu farklılıkların resmi belgede sahtecilik şüphesi oluşturduğunu savunarak ilgili evrakların kriminal incelemeye gönderilmesini talep etti.

Abdurrahman Aydın, savcılıktan dilekçede yer alan iddiaların kapsamlı şekilde araştırılmasını, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesini, ihtiyaç duyulması halinde ise şüpheli hakkında koruma tedbirlerinin uygulanmasını istedi.