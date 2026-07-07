Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesi dolayısıyla, ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye geldi. Trump'ı taşıyan Air Force One uçağı, Ankara Havalimanı'na indi.

TRUMP'IN ANKARA PROGRAMI BELLİ OLDU

Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36'ncı⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Beyaz Saray, Trump'ın Türkiye programını da duyurdu. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak.

ERDOĞAN-TRUMP ZİRVESİ SAAT 15.00'TE

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump'ın saat 15.00'te önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Çarşamba günü Trump, NATO resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimine katıldıktan sonra NATO Liderleri Çalışma Toplantısı'na katılacak.

ABD Başkanı, Çarşamba günü öğleden sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Trump, aynı gün Ankara’dan ayrılmadan önce basın toplantısı da düzenleyecek.