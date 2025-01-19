MSB, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, " İnlerindeyiz! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere kaçacakları yer bırakmayan Kahraman Mehmetçiklerimiz, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde ise teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti. Mağarada bulunan teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi kullanılamaz hâle getirildi. Terör yuvalarına kilit vurmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ