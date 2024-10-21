Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ elebaşısının ölmesi sonrasında çağrı yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakanlık, "Hâlâ bu yapının esiri olarak vatanına, milletine ihanet etmekte ısrar edenler bundan ders almalı ve bir an önce yüce Türk adaletine teslim olmalıdır" dedi.ANKARA (İGFA) - Türk milletinin istiklal ve istikbaline kast ederek, devlete büyük zarar veren FETÖ elebaşının ölümüyle ilgili resmi ve sivil her kesimden açıklamalar ardı ardına gelirken, bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hainin “vatansız” olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir" yorumunda bulundu.

Halen bu yapının esiri olarak vatanına, milletine ihanet etmekte ısrar edenler bundan ders almalı ve bir an önce yüce Türk adaletine teslim olması gerektiğinin altı çizilen paylaşımda, "Her türlü değeri istismar ederek insanımıza ve ülkemize ihanet eden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1848344087524774238