Bayram, “1 Aralık itibariyle 1. Nesil BursaKart’lar kullanımdan kalkıyor.Teknolojik ömrünü tamamlayan mevcut kartlar,31 Aralık 2025 tarihine kadar 50 TL karşılığında yenilenebilecektir.

Ancak üzerinde sarı veya kırmızı renkte temassız (Wireless) işareti bulunan kartlar değiştirilmeden kullanılmaya devam edilecektir.

Öğrenci kartlarının yıllık kullanım vizeleri Bursakart mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla uzatılabilmektedir. Ayrıca, yıllık kullanım vizesi dolmuş olan kişiselleştirilmiş öğrenci ve engelli kartlarının vize işlemleri de İNULAŞ ofisinde yapılabilmektedir.

65 yaş kartı kullanan vatandaşlarımızın kartlarını değiştirmesine gerek yoktur; bu kartların vizeleri ömür boyu geçerlidir.

Dikkat! Bu kartlar 50 TL karşılığında yeni nesil Bursakartlarla değiştirilecektir. Üzerinde sarı veya kırmızı temassız işaret bulunan kartlar değişmeyecek, kullanılmaya devam edilecektir."