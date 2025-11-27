Milli Park yetkilileri de hayvanlara her gün yiyecek bırakıp karınlarını doyuruyor. Ancak bazı vatandaşlar ayı ailesinin yanına gelip yiyecek verirken tehlikeli anlar yaşıyor. Sucuk ziyafeti çektiği anne ayının gazabına uğrayan bir maceracı o anları kayda aldı. Ayının arabaya saldırdığı anlar yürekleri ağıza getirdi.



Edinilen bilgiye göre, yiyecek aramak için Sarıalan'da yerleşime gelen ayıları gören bir vatandaş, "Sen de bendensin" diyerek ayılara sucuk vermek istedi. Ayılara uzaktan yiyecek atmak yerine sucuğu eliyle yedirmeye çalışan vatandaş, büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldı. Sucuğun kokusunu alan ayılardan biri aniden vatandaşın aracına doğru hamle yaptı.



Ayının saldırmaya çalışması üzerine paniğe kapılan vatandaş, hızla aracı ile olay yerinden uzaklaştı. O anların büyük bir korku yaşattığı belirtilirken, olayın ardından şahıs, yaptığının ne kadar yanlış ve tehlikeli bir davranış olduğunu anladı.

Yetkililer, yabani hayvanlara yaklaşılmaması ve özellikle beslenmeye çalışılmaması konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.