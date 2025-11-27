Başkan Kani Ademoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kampanyaya destek veren Uğurlu Yemek firmasının sahibi Ertürk Uğurlu da öğrencilerle bir araya geldi.

Kampanya kapsamında öğrencilere İnegölspor formaları teslim edilirken, miniklerin mutluluğu gözlerden kaçmadı. Kulüp yetkilileri, çocukların yüzündeki gülümsemenin tüm galibiyetlerden daha değerli olduğunu ifade etti.

Başkan Kani Ademoğlu etkinlikte yaptığı açıklamada, “Değerli İnegöllü hemşerilerim ve geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımız! 'Bir Çocuğun Gülüşü Dünyalar Bedeli' diyerek yola çıktığımız bu büyük sosyal sorumluluk projesi kapsamında bugün Bilalköy Faik Deniz İlkokulu'ndayız. İnegölspor olarak biz, sporun sadece bir rekabet değil, aynı zamanda toplumsal birleştirici bir güç ve geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğunun bilincindeyiz. Amacımız, bu formalarla yavrularımızın kalplerine İnegölspor sevgisini ve şehir aidiyetini tohumlamak. Her bir çocuğumuzun yüzündeki o masum gülümseme, inanın ki bizim için tüm galibiyetlerden daha değerlidir. Bu büyük projeye gönülden destek veren, bugün de yanımızda olan, okulumuza katkılarıyla destek veren Uğurlu Yemek firma sahibi Sayın Ertürk Uğurlu'a şahsım ve kulübüm adına yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

Etkinliğe destek veren Uğurlu Yemek sahibi Ertürk Uğurlu ise, “Sayın Başkanımız Kani Ademoğlu ve İnegölspor Yönetim Kurulu'nun başlattığı bu anlamlı forma kampanyasına destek vermekten Uğurlu Yemek ailesi olarak büyük bir onur duyuyoruz. Biz de bu şehrin bir parçasıyız ve biliyoruz ki, bir spor kulübünün gücü sadece sahadaki başarısıyla değil, aynı zamanda topluma dokunuşuyla ölçülür. Kampanyanın sloganında da belirtildiği gibi, bir çocuğun gülüşü gerçekten de dünyalar bedelidir. Bugün Bilalköy Faik Deniz İlkokulu öğrencilerinin gözlerindeki o parıltıyı görmek, yaptığımız işin ne kadar doğru ve önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın sporla, birliktelikle ve kulüp ruhuyla büyümesi, en büyük arzumuzdur. İnegölspor'a ve bu güzel projeye her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İnegölspor’un bu anlamlı projesi, geleceğin teminatı çocuklara spor sevgisini aşılamayı ve onları kulüple buluşturmayı amaçlamaya devam ediyor.