Belediyelerde 2025 yılı Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerinin ikinci taksit ödeme yoğunluğu devam ediyor. İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına son 3 gün mesai yapılacağı duyuruldu. Açıklamada, Belediyenin önemli gelir kaynaklarından olan; emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi 2. taksitlerinin ödeme süresinin 01 Aralık Pazartesi günü sona ereceği hatırlatılarak mükelleflere çağrıda bulunuldu.

ONLİNE ÖDEME KOLAYLIĞI

İnegöl Belediyesi’nin dijitalleşme ve Akıllı Belediyecilik çalışmaları kapsamında oluşturulan altyapısı sayesinde vatandaşların Belediyeye gelmeden ve işlemlerini mesai saatine bağlı kalmadan 7/24 güvenli bir şeklide yapabilecekleri de hatırlatıldı. www.inegol.bel.tr üzerinden, E-Belediye uygulamasını kullanarak, e-devlet üzerinden ve bankaların mobil uygulamaları üzerinden vergi ödemeleri gerçekleştirilebilecek.

VEZNELER HAFTA SONU AÇIK OLACAK

Öte yandan, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin 2025 yılı 2. Taksit ödemesinin son günleri olan ve hafta sonuna denk gelen; 29-30 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri de İnegöl Belediyesi tahsilat noktalarının 08.00-17.00 saatleri arasında açık olacağı duyuruldu. Vergi ödemelerinin son günü olan 01 Aralık Pazartesi günü ise yine tahsilat servisleri 21.00’a kadar açık olacak.