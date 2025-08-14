CHP lideri Özgür Özel, yaptığı basın açıklamasında "AK Parti'nin doğum günü hediyesi" diyerek AK Partili Mücahit Birinci hakkında açıklamalarda bulundu. Peki Özel’in bahsettiği AK Partili Mücahit Birinci kimdir?

CHP lideri Özgür Özel, İBB soruşturmasında kumpas iddialarıyla ilgili bugün saat 12.00'de bir basın toplantısı düzenledi. Söz konusu basın toplantısında Özel'in AKP'li Mücahit Birinci'den bahsetmesi ardından vatandaşlar Mücahit Birinci'nin kim olduğunu araştırmaya başladı.

MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR

AKP MKYK Üyesi olan Mücahit Birinci, 25 Eylül 1974 tarihinde Rize’de doğdu. İlk öğrenimini Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu’nda, Orta ve Lise öğrenimini Akasya Koleji’nde tamamladı. Birinci, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Birinci, aynı zamanda Yeşilay Beylikdüzü Şubesi yönetim kurulu üyesidir.

Birçok fikir dergisinde yazısı olan ve televizyon programlarında yorumcu olarak katılan Birinci, siyasi hayatına 2012-2014 tarihleri arasında AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkan Yardımcılığı ile başladı. Daha sonra 2014 yılında Beylikdüzü AK Parti Meclis Üyesi oldu. Beş yıl sonra ise Beylikdüzü AK Parti Meclis Grup Başkan Vekilliği görevini yürüttü. Daha sonra AK Parti MKYK üyeliği yaptı.

Mücahit Birinci ayrıca Akit yazarı Yavuz Bahadıroğlu'nun (Niyazi Birinci) oğludur. Mücahit Birinci evli ve 2 çocuk babasıdır.

ÖZGÜR ÖZEL MÜCAHİT BİRİNCİ HAKKINDA NE DEDİ

CHP lideri Özgür Özel, yaptığı basın açıklamasında Mücahit Birinci için şu ifadeleri kullandı;

"AK Parti'nin doğum günü hediyesine geldik. Burada AK Toroslar çetesinin İBB soruşturmasındaki Murat Kapki'ye gider. Kapki, İBB AKP'deyken de iş yapan çeşitli kamu kuruluşlarına iş yapan, büyük bir şirketin sahibi. Defalarca itirafçılığa zorlanmış ama istenen ifadeyi vermediği için içeride tutulmuş birisi. Bu kişiye kuruluşunu kutladığımız AK Parti'nin MKYK üyeliği dahil Mücahit Birinci denen arkadaş gider. Bu arkadaş gider konuşur. Murat Kapki'ye 1.5 saatlik ifade tutanağını koyar. Bunu imzalayacaksın, üstüne de 2 milyon dolar vereceksin ve buradan tıpış tıpış gideceksin der. Ekrem Başkan'a Murat Ongun'a dokunan ifadeyi imzalaması karşılığında 2 milyon dolar önerdiler."