Mudanya Belediyesi’nin çocukların toprağı ve doğayı öğrenmeleri hedefiyle projelendirdiği Ekopark, düzenlenen törenle açıldı.

Mudanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü işbirliği ile projelendirilen Ekopark düzenlenen törenle hizmete açıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Bademli Mahallesinde yaklaşık 8 dönümlük alanda oluşturulan, içerisinde oyun, dinlenme ve yürüyüş alanlarının bulunduğu Ekopark’ın açılışını çocuklarla birlikte yaptı.

Temel hedefi çocuklara ekolojik döngüyü öğretmek ve çevre bilincini geliştirmek olan parkın açılışında konuşan Başkan Türkyılmaz, “Görevimin sonunda, gurur duyduğumuz projelerimizden birini bugün hizmete açıyoruz. Mudanya en çok da çocuklarımızın kenti onlar için ne yapsak az. Türkiye’nin en büyük kreşini Zübeyde Ana Çocuk Akademisi’ni hayata geçirdik. 100’ün üzerinde parkı çocuklarımıza kazandırdık. Sosyal projelerimiz sayesinde kentimizde hiçbir çocuk yatağına aç girmedi. Eğitimden sağlığa, sosyal aktiviteden spora her alanda çocuklarımıza fırsat eşitliği sunduk. Çocuklarımızın doğa ile baş başa kalabilecekleri bir alanı da söz verdiğimiz gibi Mudanya’ya kazandırdık. Ekopark’ı enerji verimliliği, sürdürülebilirlik, enerji tasarrufu, iyi tarım uygulamaları gibi konularda okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencilerimize çeşitli eğitimler verilmesi için projelendirdik. Mudanyamıza hayırlı olsun” diye konuştu.