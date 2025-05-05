T.C.

MUDANYA BELEDİYESİ



AKILLI BİSİKLET KİRALAMA SİSTEMLERİ İŞLETME

YETKİSİNİN GELİR PAYLAŞIMLI OLARAK KİRALANMASI İŞİ



İHALE İLANI



Madde 1 - İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı; İlçe ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla akıllı bisiklet kiralama sistemlerinin Mudanya ilçe sınırları içerisinde belirlenen noktalara kurulması, gerekli yazılım ve donanım altyapısının sağlanması, bisikletlerin periyodik bakım ve onarımlarının yapılması, sistemin 7/24 çalışır halde tutulması vb. süreçlerin yerine getirilmesini kapsayacak şekilde gelir paylaşımı esasına dayalı işletme yetkisinin 7(yedi) yıllığına kiralanması işidir. İşin miktarı 100 adet akıllı bisiklettir.





Sıra No. Ürün/Hizmet Tanımı Adet 1 Akıllı Elektrikli Bisiklet 100



Madde 2 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı; İhale dökümanı Halitpaşa Mah. Kumyaka Cad. 2. Liman Sok. Mudanya Arnavutköy Balıkçı Barınağı, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, 16940 Mudanya/BURSA adresinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir ve 1.500,00 TL karşılığı yine aynı adresten temin edilebilir.



Madde 3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı; İhale Halitpaşa Mahallesi, Kumyaka Caddesi No: 61 CB Yıldıztepe Yerleşkesi, Mudanya/BURSA adresinde bulunan başkanlık makamındaki toplantı salonunda 14.05.2025 tarihinde saat 14.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi kapsamında Açık teklif usulü ile yapılacaktır.

Madde 4 – Muhammen bedel ve geçici teminat miktarı;

Muhammen Bedel(TL) Geçici Teminat Bedeli(TL) 434.350,00 13.030,50



Madde 4 - İsteklilerden istenen belgeler;

Gerçek kişiler için;

- Nüfus cüzdan fotokopisi.

- İkametgah belgesi.

- Mudanya Belediyesi’nden alınacak borcu yoktur yazısı.

- Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka geçici teminat mektubu.

- 1.500,00 TL şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz veya dekont.

- Vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

- Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.





Tüzel kişiler için;

- 2025 yılında alınmış oda sicil kaydı.

- Teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

- Mudanya Belediyesi’nden alınacak borcu yoktur yazısı.

- Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka geçici teminat mektubu.

- 1.500,00 TL şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz veya dekont.

- Vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

- Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.



Madde 5 - İhaleye iştirak edeceklerin istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Halitpaşa Mahallesi, Kumyaka Caddesi No: 61 CB Yıldıztepe Yerleşkesi, Mudanya/BURSA adresinde bulunan başkanlık makamındaki toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.



Madde 6 - Yüklenici iş bu ihale kapsamında teklif edeceği %... komisyon oranı kadar cirodan idareye pay verecektir. Bu komisyon oranı iş bu şartnamede en az %4(KDV Hariç) olarak belirlenmiş olup, teklif verecek isteklilerin bu oranın üzerinde teklif vermesi gerekir.



Madde 7 - İdarenin payına düşen aylık ödeme tutarı 6.000,00 TL’nin altında kaldığı durumlarda yüklenici idareye en az 6.000,00 TL + KDV ödeme yapmayı kabul ve taahhüt eder.



Madde 8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.



Deniz DALGIÇ

Belediye Başkanı

