Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde Pazar sabahı güne hem bedeni, hem de ruhu dinlendiren yoga ile başlandı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi ve Eflatun Yoga Yaşam Okulu'nun işbirliği ile Güzelyalı Atatürk Parkı'nda düzenlenen yoga etkinliği, Çiğdem Karayel ve Esra Bülbül eşliğinde gerçekleştirildi. Yoga, meditasyon ve nefes terapisi etkinliğinde Mudanyalılar güne yoga yaparak başladı.

Mudanya'nın eşsiz doğasında yoga yapmanın katılımcılara sunduğu huzuru görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Çiğdem Karayel, bu etkinliklerle daha fazla insanı yoga ile tanıştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Etkinliklerin önümüzdeki haftalarda da devam etmesi planlandı.