23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104. yılı Mudanya’da coşkuyla kutlandı.

23 Nisan kutlamaları İskele Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başlayarak, kortej eşliğinde yürüyüş sonunda Mütareke Meydanı’nda devam etti. Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı 23 Nisan Bayramı etkinliklerine Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Cumhuriyet Başsavcısı Okan Kurtaran, Uludağ Üniversitesi Prof. Doktor Ali Sait Liman, Mudanya İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, İlçe Jandarma Komutanı Ercan Yavuz, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üst Teğmen Elyesa Koyuncuoğlu, gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal konuşmasında, "Her fidanı sevgiyle büyüten fedakâr yönetici ve öğretmen arkadaşlarım, aydınlık yarınların güvencesi olan sevgili öğrencilerim, çok kıymetli Mudanyalılar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 104. yılı kutlama programına en kalbi duygularımla hoş geldiniz diyorum. Cumhuriyet güneşinin berrak yüzünü vatan ufkunda gösterdiği gün olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. yıldönümüne ulaşmanın heyecanıyla, kavuşmuş olduğumuz bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı daha sevinç ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal’in önderliğinde ve onun "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır" öngörüsüyle tutuşturulan bağımsızlık meşalesi, 23 Nisan 1920 Cuma günü Ankara’da, Anadolu’nun dört bir yanını aydınlatan bir dirilişin müjdecisiydi. İşte o diriliş ruhu, vatan ve millet sevgisi, bayrak sevdası, bağımsızlık tutkusu bir milleti şaha kaldırdı. Bu şahlanışın adı birlik ve beraberlikti, milli mücadeleydi, kurtuluş savaşıydı, ulusal egemenlikti, sevgiydi, kardeşlikti, Türkiye’mizin aydınlık yarınlarıydı. 23 Nisan bizim için öylesine bir tarih değildir. Bir dönüm noktasıdır, esaret zincirleriyle ayakları bağlanmak istenen yaralı aslanın bu esareti kabul etmediğinin, sabrın sonunun selamet olduğunun en güzel örneğidir. 23 Nisan bir milletin küllerinden doğuşunun cümle aleme ilanıdır. Bizler, bu sevgi ve güven sayesinde dünyanın ilk ve yegâne çocuk bayramı olarak tarihe geçen, millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve cumhuriyetin temellerinin atıldığı gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sayesinde tüm dünya çocuklarıyla ulusal egemenlik sevincimizi paylaşıyoruz. Dünya çocuklarının bayramını kutluyor, gözlerinizden öpüyorum. Bütün çocuklara barış, sevgi ve mutluluk dolu bir dünya temenni ediyorum" dedi.

Mudanya’da faaliyet gösteren ilkokullar etkinlik boyunca çeşitli gösteriler ve halk oyunlarını sergiledi. Kültürel ve sportif faaliyetlerde dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından madalya ve kupaları verilerek etkinlik sona erdi.