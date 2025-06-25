Söz konusu çalışmalar, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar doğrultusunda Mudanya Belediyesi ekipleri tarafından yürütülüyor. Genişletme işlemlerinin yaklaşık on gün sürmesi öngörülüyor. Projeye Engin Adıyaman Caddesi de dahil edildi.

Mudanya’da son yıllarda hızla artan araç sayısıyla birlikte trafik yoğunluğu ciddi bir sorun haline geldi. İlçenin mevcut yol altyapısı, özellikle ana arterlerde hem geliş hem de gidiş yönlerinde yaşanan trafiği kaldırmakta zorlanıyor. Hafta içi binlerce aracın giriş çıkış yaptığı Mudanya’da, hafta sonları bu sayının yarım milyona kadar ulaştığı belirtiliyor.

Trafik yoğunluğundan kaçınmak isteyen sürücüler, özellikle ilçenin batısından gelenler Şehit Hakan Tamaç Caddesi’ni alternatif güzergâh olarak kullanıyor. Ancak caddenin dar yapısı, özellikle büyük araçların dönüşlerinde zorluk yaratıyordu. Devam eden çalışmalarla birlikte yolun çift yönlü trafiğe uygun hale getirilmesi amaçlanıyor. Yapılacak düzenlemeyle birlikte her iki yönde de trafiğin rahatlaması bekleniyor.

Hasanbey Mahalle Muhtarı Vezir Sağlam, yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek hem Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne hem de Mudanya Belediyesi’ne teşekkür etti. Sağlam, yolun genişletilmesiyle mahalle içi ulaşımın daha güvenli ve rahat hale geleceğini ifade etti.