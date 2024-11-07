Mudanya yolu demirhane mevkii üstgeçit kavşağında meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu büyük panik yaşandı.

Bursa Mudanya istikametine doğru ilerleyen 35 GE 5671 plakalı araç, yan kavşaktan çıkan 16 GF 967 plakalı araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya üst geçidi merdivenlerine çarparak durabilen araçta, hava yastığının açılması faciayı önledi.

Kazada araçlarda bulunan iki sürücünün de ve iki yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Maddi hasar gören araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı ve yol tekrar trafiğe açıldı.