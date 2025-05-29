Geniş bir katılımla açılan sergiye Mudanyalılar yoğun ilgi gösterdi. Stantları gezmek isteyen Mudanyalılar için stantlar saat 20.00'a kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak. Halk Eğitim Merkezinin öncülüğünde açılan sergiye Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz, U,Üniversitesi Güzel sanatlar Bölümü Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman, Siyasi Parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Konu ile ilgili, Halk Eğitimi Merkezlerinde birbirinden farklı programlarda 2991 adet kurs sunulmaktadır. Bu kapsamda, 2024-2025 eğitim öğretim yılında Mudanya Halk Eğitimi Merkezi tarafında açılan toplam 200 kursta, 2 bin 921'i kadın, 764'ı erkek olmak üzere, 3 bin 685 kursiyere gerekli eğitimler verilmiştir" bilgisi verildi.

Program Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulunun folklor gösterileriyle devam etti. Halk Eğitim Müdürü D. İrfan Bülbül'ün yaptığı açılış konuşmasında, " Bugün burada, çalışmalarının bir numunesi olarak ürünleri sergilenen kurslarımızın yanı sıra, Kurumumuzun sorumluluğunda yer alan Açık lisede 530, açık ortaokulda 35 öğrencinin de iş ve işlemleri takip edilmektedir. Yine Mudanya Halk Eğitim Merkezi faaliyetleri kapsamında yürütülen belgelendirme faaliyetlerinde vatandaşlarımıza pek çok alanda mesleki yeterlilik eğitimleri verilerek, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge düzenlenmektedir. Bu doğrultuda, özellikle personelimiz ve diğer paydaşlarımızın yeni sürece uyumunun sağlanması için yurtiçi ve yurt dışı eğitimlere ağırlık verilmektedir. Bu kapsamdı, bu yıl içerisinde kurumumuzun dahil olduğu uluslararası konsorsiyum çalışmalarıyla, idareci, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlerden oluşan personelimiz Finlandiya, Danimarka, İspanya, Hırvatistan ve Sırbistan'da beşer günlük 'İş Başı Gözlem ve Yetişkin Öğrenici' faaliyetleri programlarına gönderilmiş, ayrıca yurtiçi ve yurtdışından uzmanların yer aldığı Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü, Mudanya Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim programlarına dahil edilerek, alanımızla ilgili yetkinlikleri artırılmıştır. Bu eğitimler kurumumuz personelinin eğitim vizyonunun gelişmesine ve kendilerini geliştirmelerine katkı sağladığı gibi, elde ettikleri kazanımları kendi kurumlarımızda da uygulama fırsatı vermektedir" sözleriyle konuşmasını bitirdi. Bülbül, ayrıca serginin hazırlanmasında sunumunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Program Protokolün stantları ziyaretleriyle son buldu.