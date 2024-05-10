Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi’nin başkanlığını yaptığı toplantıda kamu hizmetlerinin sorumlu amirleri, yaptıkları sunumla gerçekleşen hizmetleri ve geleceğe dair planlarının sunulduğu çalışmalarını paylaştı.

Mudanya Müftülük salonunda gerçekleşen toplantıda, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ve Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç kendilerine sorulan hizmetler hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantıya kamu kurum ve kuruluşların amirleri, muhtarlar ve oda başkanları katıldı.

Toplantıda gerçekleşen sunumlarda 2003 yılı hizmetlerinin değerlendirmesi yapılırken, 2024 yılı yatırım planları ve hedefleri açıklandı. Kaymakam Terzi’nin yönlendirmeleriyle yapılan sunumda muhtarlar sorunlarını dile getirerek çözüm aradı. İlk olarak İlçe Nüfus Müdürü Şükrü İsmail Yılmaz kimlik çalışmalarından bahsederken, kimlik çalışmalarının yüzde 96’sının tamamlandığını, yenileme çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi. Adres kayıt sistemindeki değişikliklerinden bahseden nüfus müdürü Yılmaz, özellikle kırsal mahalle muhtarlarının sorularını cevapladı. İlçe Sağlık Müdürü Doktor Nalan Yıldız, öncelikle İlçe Sağlık ve Hayat Merkezi’nde verilen hizmetlere değindi. Doktor Yıldız, özellikle kanser hastalığının üzerinde durarak "KETEM" biriminde yapılan muayenelerle erken teşhisin önemine değindi. Yıldız, artan nüfus nedeniyle Mudanya’da sağlık ocaklarının yetersizliğinizden bahsederken, muhtarların Mudanya Devlet Hastanesi’nin Mudanya dışından gelen hastalar nedeniyle yetersiz kaldığını söyledi. Soru üzerine söz alan Mudanya Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Fatih Yavuz Erkal, şikayet eden muhtarın haklı olduğunu, hastanenin kapasitesinin çok üzerinde hasta ağırladığını ve doktorlar ile hemşirelerin ellerinden gelenin çok fazlasını göstererek performanslarının üzerine çıktıklarını söyledi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, sunumunun ana teması tarım alanlarına yapılan kaçak inşaat ve ayda yılda gelerek sadece keyif sürenlerin orman içlerine tarım alanlarına kondurdukları yapılar yüzünden çevreye verdikleri zararlardan bahsetti. Karadağ ayrıca kırsal kesimdeki muhtarlar ile iletişim eksikliğinden yakındı.

Muhtarların kendisine yönelttikleri soruları cevaplayan Karadağ sunumunu sonlandırdı. Yapılaşma konusunda Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, muhtarlara bu yapıları kaldırma Konusunda yalnızca belediyenin çabalarının yeterli olmadığını ifade ederek bu işlerin devletle işbirliği yapılarak çözümleneceği üzerinde durdu. Ayrıca muhtarların özellikle üzerinde durduğu köpeklerin artarak çoğalması ve çevrede tehlike saçması sorusunu cevaplaya başkan Dalgıç, çözümün aşırı üremelerini önlemek ve başıboş köpeklerin hayvan bakım evlerinde toplamak olduğunu, bunun için belediye olarak çalışmalar yapıldığını söyledi.