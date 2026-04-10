Kartepe'de güvenlik hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde projelendirilen polis merkezi amirliğinin yapımına başlandı.

Kartepe Belediyesi ve İlçe Kaymakamlığı koordinasyonunda hayata geçirilen projenin inşaat alanında ilk kazma vuruldu. Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, şantiye alanında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Mustafa Kocaman, projenin ilçenin gelişimine önemli katkı sunacağını belirterek, 'Vatandaşlarımızın güvenlik hizmetlerine en hızlı ve en kolay şekilde ulaşabileceği noktada bu merkezi inşa ediyoruz. Modern yapısı ve stratejik konumuyla emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak olan bu yatırım, bölgedeki asayiş ve huzur ortamını daha da pekiştirecektir. Bu önemli projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun' dedi.

Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk ise yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda en doğru konumun belirlendiğini vurgulayarak, 'Bölgemiz hızla gelişen ve nüfusu artan bir nokta. Bu doğrultuda seçilen alanın ilçemize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. İnşaatın Polis Haftası gibi anlamlı bir dönemde başlaması bizleri ayrıca mutlu etti. Desteklerinden dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.