MHP eski ilçe başkanı, İYİ Parti kurucu ilçe başkanı Müfit Besler tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Besler, İshakpaşa Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İnegöl’ün sevilen esnaflarından, MHP eski ilçe başkanı, İYİ Parti kurucu ilçe başkanı Müfit Besler, tedavi gördüğü hastane de hayatını kaybetti. Merhum Başkanın cenazesi, ikindi namazına müteakip İshakpaşa Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine İYİ Parti Bursa Milletvekilleri Hasan Toktaş ve Selçuk Türkoğlu, Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, siyasi parti yöneticileri ile kalabalık cemaat katıldı.

Yıldırım Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, dost ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.