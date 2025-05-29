Mersin Öğretmenler Mahallesi'nde ikamet eden 29 yaşındaki Uğur Genç, 25 Mayıs Pazar günü evden 'dışarıya çıkıyorum' diyerek arabasıyla ayrıldı. Genç, eve dönmeyince ailesi ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Hamile olduğu öğrenilen eşi Büşra Genç ise kocası Uğur Genç'in bulunması için polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Müracaat üzerine polis, şahsı bulmak için çalışma başlattı. Uğur Genç'in cansız bedeni bugün ilçeye bağlı Sucular Mahallesi'nde bulundu. Aracı önünde yatmış halde bulunan Genç'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA