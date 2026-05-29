Olay, dün gece Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.D. (34), 54 H 4091 plakalı minibüs içerisinde bulunan S.D. (32) ve O.D.'ye (30) tabancayla ateş açarak yaraladı. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışmalar neticesinde operasyon için düğmeye bastı.

Jandarma ekiplerince; silahı ateşleyen şüpheli G.D. (34), olayda yaralanan ve hastanedeki tedavileri tamamlanan S.D. (32) ile O.D. (30) ve kavganın diğer tarafları olduğu belirlenen S.C. (41), Ö.Ç. (38), G.K. (42) ve G.D. (41) gözaltına alındı.