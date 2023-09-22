Muğla Büyükşehir Belediyesi 1359 denetimli halk aracı ve 327 belediye otobüsü ile 2023 yılı Eylül ayına kadar 32 milyon 9 bin 548 yolcu taşıdı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara modern ve konforlu bir ulaşım hizmeti sağlamak için hizmetlerine devam ediyor. Engelli rampalı, 24 saat izlenen kameraların bulunduğu ve çevreci modern otobüslerle il genelinde ulaşım hizmeti vermeye devam eden ekipler bu kapsamda güzergâhlarını da genişletmeye devam ediyor.

İl genelinde Muğla Büyükşehir Belediyesine ait siyah plakalı araçlar ve yine Büyükşehir Belediyesinin denetiminde olan Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTTA) hizmet vermeye devam ediyor. Her yıl otobüs envanterini genişletmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda 327, ÖTTA ise 1359 araçla taşıma hizmeti sağlıyor. Bunun yanı sıra 322 farklı güzergâhta Muğla halkına taşıma hizmeti verilirken toplam 32 Milyon 9 Bin 548 yolcu taşındı.

Ayrıca turizm sezonunun yoğun geçtiği Temmuz, Ağustos ve Eylül olmak üzere 3 ayda 12 milyon 112 bin 556 yolcuya hizmet verilirken başlıca toplu taşıma hatlarından olan havalimanı güzergâhlarında da günümüze kadar 5 Milyon 162, 2023 yılında ise 577 bin 230 yolcuya ulaşım hizmeti sunuldu.

Bodrum Otogarı - Bodrum Şehir Merkezi arasında ring seferleri düzenleyen Büyükşehir Belediyesi ve denetimindeki araçlar ile 2023 yılında 728 bin 375 yolcu taşındı.

Ulaşım ağının genişlemesi için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda otobüs envanterini genişletmeye ve yeni mahallelere bu otobüslerin ulaşım hizmeti vermesini sağlamaya devam ediyor. 2014 yılında Muğla’nın Büyükşehir olmasıyla birlikte Belediyeye ait toplam 110 araç bulunurken bunlarda 48’i hacizli, 15’i ise kullanım ömrünü tamamlamıştı ancak Büyükşehir Belediyesi bugün 327 araçla vatandaşlara hizmet veriyor. Ayrıca ekipler yaptıkları çalışmalarla da yeni güzergâhlar açarak ulaşım ağını genişletiyor. Bu kapsamda İl genelinde geçtiğimiz yıldan bu yana 15 farklı yeni güzergâh oluşturulurken yaklaşık 60 farklı mahalleye ulaşıldı.