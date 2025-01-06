AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Akça, partisinin bir üyesi olarak verdiği hizmetin her zaman gönül işi olduğunu belirterek, "Görev değil, gönül esastır" anlayışını kendisine rehber edindiğini ifade etti. İstifa kararının ardından Muğla İl Başkanlığı için seçim sürecinin başlatılması gerektiğini vurgulayan Akça, yeni il başkanının partiyi daha da ileriye taşıyacağına inandığını söyledi.

Yeni İl Başkanı Kim Olacak?

Akça'nın istifasının ardından Muğla'da 30 Kasım'da tamamlanacak ilçe kongrelerinin ardından AK Parti'nin il kongresi yapılacak. Partililer, yeni il başkanının kim olacağına dair merak içinde beklerken, Akça'nın görevinden ayrılmasının, yeni adaylar için alan açtığı belirtildi.

AK Parti'deki Hizmet Dönemi

Gültekin Akça, AK Parti'nin kurucularından biri olarak, 2001 yılında partide aktif görev almaya başladığını ve il başkanlığı da dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulunduğunu hatırlattı. 2023 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde AK Parti Muğla İl Başkanı olarak önemli bir rol üstlenen Akça, partisinin zaferine katkı sağladığını belirtti.

Yeni Dönem İçin Mesaj

Akça, AK Parti Muğla İl Kongresi’nde aday olmayacağını açıklayarak, yeni isimlerin önünü açmak için görevinden ayrıldığını dile getirdi. "Benden sonra il başkanı olacak arkadaşımın ve yönetiminin bu bayrağı daha yukarı taşıyacağına inanıyorum" diyen Akça, yeni dönemde başarılarının devam edeceğini söyledi.

Muğla'da AK Parti İl Başkanlığı'nda önemli bir değişim sürecinin başladığı bu dönemde, yeni il başkanının kim olacağı 30 Kasım'daki ilçe kongrelerinin ardından belli olacak. AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki geleceği, yeni seçilecek il başkanının liderliğinde şekillenecek.