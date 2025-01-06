Türkiye genelinde yalnızca yüzde 1,77 oy oranına ulaşan parti, herhangi bir belediye kazanamamıştı. Ancak, son gelişmeler Zafer Partisi için umut verici görünüyor. Özellikle göçmenler konusundaki sert duruşuyla gündeme oturan parti, son yerel seçimlerde istediği başarıyı yakalayamamıştı. Zafer Partisi, Türkiye genelinde yüzde 1,77 oranında oy alırken, tek bir belediye bile kazanamamıştı.

Zafer Partisi'nin dikkat çeken son hamlesi, Burdur'un Tefenni ilçesinin belediye başkanı Ümit Alagöz’ün partisinden istifa edip Zafer Partisi’ne katılması oldu. Ayrıca, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı MHP'li Levent Tokmaker'in de Zafer Partisi’ne geçmesi bekleniyor. Eğer bu iddialar doğrulanırsa, Zafer Partisi, tarihindeki ilk belediyeyi kazanmış olacak.

Ümit Alagöz, MHP'den istifa ederken yaptığı açıklamada, "Şimdi kendilerine Ülkücü süsü verip, görev alamayınca, aday gösterilmeyince MHP'nin başarısız olması için çalışanlardan, hakaret edenlerden ve iftira atanlardan, Ocak dergisini bile almayanlardan başarılar diliyorum" ifadelerini kullanarak, Zafer Partisi’ne geçişinin nedenlerini de açıkladı.