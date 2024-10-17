Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yol programı kapsamında 10 ilçede 184 bin metre yol çalışmasını tamamladı.

MUĞLA (İGFA)- Vatandaşların modern ve güvenli yollarda seyahat etmesi için sorumluluk alanı yollarda çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2024 yılında yapılması planlanan 184 bin metre yol programının yüzde 94’ünü tamamlayarak 174 bin metre yol çalışması gerçekleştirdi. 10 bin metre yolda çalışmalar devam ediyor. 2024 yılında yapılan 184 bin metre yol çalışmasının 166 bin metresi sathi kaplama, 18 bin metresi de sıcak asfalt çalışmalarından oluştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 13 ilçesi, 574 mahallesi olan Muğla’da sorumluluk alanında 2 bin 353 km yolu bulunuyor. Bu yollarda bugüne kadar sıcak asfalt, birinci ve ikinci kat sathi kaplama, parke çalışması olmak üzere 3 bin 404 km yol yaptıklarını söyleyen Yol Proje ve Yapım Şube Müdür vekili Ceyhun Gümüşsoy; “Büyükşehir Belediyesi olarak 2024 yılında 10 ilçede 184 bin metre yol çalışması planladık. Bu çalışmanın yüzde 94’ünü gerçekleştirdik. Fethiye, Menteşe, Milas, Marmaris, Kavaklıdere, Köyceğiz, Ula, Ortaca, Seydikemer ve Yatağan’da 174 bin metre yol çalışması tamamlandı. Bunun yanı sıra Milas Ören, Çökertme, Türkevleri, Marmaris, Osmaniye, Bayır ve Söğüt’de 10 bin metre yol çalışması devam ediyor. 2024 yılında yaptığımız 184 bin metre yol çalışması Menteşe’den Datça’ya kadar bir mesafeye eş değer.” dedi.

“KIYIDAN KIRSALA GÜVENLİ YOLLARLA VATANDAŞLARIMIZI SEVDİKLERİNE ULAŞTIRIYORUZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Bodrum’dan Seydikemer’e geniş bir coğrafyaya sahip olan Muğla’da vatandaşların kıyıdan kırsala güvenli yollarda seyahat etmesi için yol çalışmalarına devam ettiklerini söyledi ve vatandaşları sevdiklerine modern ve konforlu yollarla ulaştırdıklarını belirtti. Başkan Aras; “13 ilçesi, 574 mahallesi olan Muğla’mızda Bodrum Turgutreis’ten Seydikemer Seki’ye büyük bir coğrafyaya sahibiz. Turizmde söz sahibi ilçelere sahip Muğla’mızda kıyılarımızın, tarımda verimli topraklara sahip şehrimizde de kırsalımızın yollarını modern ve güvenli hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızı sevdiklerine konforlu yollarla bağlamak için ekiplerimizle sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.