Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi “Gönüllü İtfaiyecilik” eğitimlerine Fethiye’de devam etti ve 21 vatandaşa 40 saat eğitim verdi.MUĞLA (İGFA) - Muğla’da yaşanan itfai olaylarda kısa sürede vatandaşların yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatı, kentin doğal afetlere hazırlıklı olması için talep eden vatandaşlara ilgi ve becerilerine göre eğitim vererek gönüllü itfaiyeci olmalarını sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi gönüllü itfaiyecilik yönergesinin hayata geçmesiyle çalışmalarını hızlandırdı ve Fethiye’de başvuruda bulunan 21 gönüllüye 22 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında 40 saat A Sınıfı Gönüllü İtfaiyeci Eğitimi verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Şehrimizi, doğayı ve canlıları korurken birlikte mücadele etmek için gönüllü itfaiye eğitimleri düzenliyoruz. Yangın, su baskınları, arama kurtarma gibi acil durumlarda mücadele gücümüzü arttırmak, sivil vatandaşları da bilinçli şekilde ekibe dâhil etmek istiyoruz. Gönüllü arkadaşlarımızı seçerken çok dikkatli davranmak, seçici olmak temel ilkelerimiz. Gönüllü arkadaşlarımızı beş gün boyunca; yangın, su baskınları, ipli erişim, ilk yardım derslerinde detaylı bir sürecin içinden geçiriyor eğitim boyunca teorik ve uygulamalı alanlarda performans kontrolü yapıyor son olarak da yazılı sınava tabi tutuyoruz. Bu süreçlerden başarılı olarak geçen kişileri gönüllü ekibine dâhil ediyoruz.”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gönüllü itfaiyecilik eğitimlerini bugüne kadar dört kez düzenledi. İlki Menteşe’de düzenlenen, Bodrum’da iki, Fethiye’de bir kez yapılan eğitimlerle 90 kişi gönüllü itfaiyeci oldu. İtfaiye Dairesi Başkanlığı diğer ilçelerde de başvurular doğrultusunda gönüllü itfaiyeci eğitimlerine devam etmeyi planlıyor.