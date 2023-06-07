Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphane mantığı ile çocuklarda fırsat eşitliği yaratmak, her çocuğun oyuncağa erişebilmesi için Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde hayata geçirdiği Oyuncak Kütüphanesi açılışının yapıldığı 29 Nisan’dan bu yana miniklerin ilgi odağı oldu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Kütüphanesi açıldığı günden bu yana çocukların ilgi odağı oldu.



Bugüne kadar 137 üye kaydı yapılan oyuncak kütüphanesinde 305 ödünç oyuncak verildi ve 250 aile de kütüphane hakkında ayrıntılı bilgi almak, kütüphaneyi gezmek için ziyarete geldi. Oyuncak Kütüphanesi ayrıca 8 farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı ve bu etkinliklerde 140 çocuğu ağırladı. 76 aile ve çocuğa da psikolojik danışmanlık hizmeti verildi.

Hafta içi 08.00-18.00 arası faaliyette olan Oyuncak Kütüphanesi daha fazla çocuğa ulaşmak için vatandaşlardan gelecek oyuncak bağışlarını bekliyor. Oyuncak bağışı yapmak isteyen vatandaşların 444 48 01 Çağrı Merkezi’ni araması ya da Fethiye, Ortaca, Marmaris, Menteşe, Milas ve Bodrum’da Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmetler birimine oyuncakları bırakması yeterli olacak.