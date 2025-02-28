MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu projelerle gençlerin bütçesine katkı sağlamaya ve ulaşımı daha erişilebilir hale getirmeye devam ediyor.Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçim öncesi üniversite öğrencilerine verdiği ulaşım desteği sözü kapsamında hayata geçirilen üniversite ring seferlerinde başlatılan 1 TL ücret uygulaması,Öğrenci Abonman Kart uygulamasıyla birlikte il genelinde genişletilecek.

Gelen talepler doğrultusunda, Muğla’da ikamet eden ve ilgili mevzuat kapsamında indirimli ulaşım hakkı bulunan üniversite öğrencileri için “Öğrenci Abonman Kart” uygulaması başlatılıyor.

1 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak uygulama ile öğrenciler, şehir içi güzergâhlarda aylık 60 biniş için 60 TL ödeyerek toplu taşımadan yararlanabilecek.

Abonman indiriminden faydalanabilmek için üniversite öğrencilerinin ikametgah adreslerini Muğla’ya almaları gerekiyor.

Öğrenciler yeni elektronik seyahat kartlarını ilçelerde bulunan elektronik seyahat kartı basım ve vize noktalarından temin edebilecekler. Menteşe ilçesinde indirimli olarak faaliyet gösteren 7 MUTTAŞ güzergahında mevcut 1 TL uygulamasına ise devam edilecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla kültür, turizm ve tarım kenti olduğu kadar aynı zamanda üniversite öğrencilerinin de en çok tercih ettiği şehirlerin başında geldiğini belirterek, "Muğlamızı tercih eden, yüksek öğrenimini şehrimizde yapan gençlerimize Büyükşehir olarak destek olmak istedik. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulları da göz önüne alarak ulaşım hizmetinde 1 TL uygulamamızı başlattık. Şimdi ise bu uygulamayı bütün ilimize yayıyoruz. 1 Mart itibariyle üniversite öğrencilerimizin bulunduğu ilçelerimizde de bu uygulamayı başlatacağız. Bu sayede hem öğrencilerimizin ulaşım giderlerini önemliölçüde hafifletmiş olacağız hem de onların eğitim süreçlerine destek vermiş olacağız.Öğrencilerimiz için hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.