Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile kadın üreticilerin ürettiği çiçekler Muğla’yı ve komşu illeri renklendirmeye devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - 2015 yılında Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen Alım Garantili Çiçek üretimi kadın emeği ile çiçek üretmeye devam ediyor. 3 sera ile başlayan bugün 30 seraya çıkan çiçek üretimi bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı olmaya devam ediyor.

Köyceğiz Beyobası’nda alım garantili çiçek üretiminin ilk kadın üreticilerinden Zühre Aybars çiçek üretmenin kendilerine ekonomik ve sosyal olarak çok büyük katkısı olduğunu söyledi ve ürettikleri çiçekleri Muğla sokaklarında görmenin de ayrı bir mutluluk olduğunu belirtti. Zühre Aybars; “Çiçek üretmeye 3 sera ile başladık ve ben ilk üreticilerdenim. Çiçekle uğraşmayı çok seviyoruz. Bizim diktiğimiz, yetiştirdiğimiz çiçekleri sokaklarda görmek bizleri mutlu ediyor. Başka bir işe girsem 8 saat gidip geleceğim zor olacaktı ama çiçek üretimi ile evimin önünde serada çiçeklerimi üretiyorum. Kazancı da çok iyi bize çok katkısı oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı’mıza ve kooperatif başkanımıza destekleri için teşekkür ediyorum kadınları üretime kattılar.”

2015 yılında Büyükşehir Belediyesi ile Alım Garantili Çiçek üretimine başlayan Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şaban Çetin’de amaçlarının çiçek üretiminde bir numara olan Bayındır’ı yakalamak olduğunu söyledi ve bugünlere gelmelerinde en büyük desteği Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’den aldıklarını belirtti.

BUGÜNE KADAR 25 MİLYON ÇİÇEK ÜRETİLDİ

Büyükşehir ve Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile kadın üreticilerin desteklenmesi için hayata geçirilen alım garantili süs bitkisi üretimi ile 3 serada başlayan üretim 30 seraya, üreten kadın sayısı da 6 dan 60’a çıktı. Kadınların emeği ile Muğla’da üretilen çiçekler sadece Muğla’yı değil farklı il ve ilçeleri de süslüyor. Isparta, Afyon, Aydın, Denizli, Antalya, Burdur ilçe belediyelerine ve kurumlara Muğla’nın ürettiği çiçekler gönderiliyor. 2015 yılından bugüne yaklaşık 25 Milyon çiçek üretimi gerçekleştirildi.