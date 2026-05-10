Nesine 2. Lig Beyaz Grup yükselme play-off finalinde Muğlaspor ile Elazığspor karşı karşıya geldi. Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erince mücadele uzatmalara taşındı.

Uzatma bölümünde de gol olmayınca karşılaşmanın sonucu penaltı atışlarıyla belirlendi. Penaltılarda rakibine 8-7 üstünlük kuran Muğlaspor, 1. Lig’e yükselen son ekip oldu. Muğlaspor böylece Bursaspor, Batman Petrolspor ve Mardin 1969 Spor’un ardından 1. Lig biletini alan dördüncü ve son takım olarak adını yazdırdı.

İki takımın final yolu

2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu ikinci sırada tamamlayan Muğlaspor, Şanlıurfaspor'u elemişti. Ligi üçüncü sırada tamamlayan Elazığspor ise Adana 01 FK'yi yenip adını finale yazdırmıştı.

Lig içindeki birbirleriyle maçları

Nesine 2. Lig'de bu sezon Muğlaspor ile Elazığspor arasında oynanan ilk maçı Muğla ekibi 2-1 kazandı. Ligdeki ikinci maçta ise Elazığ ekibi rakibini tek golle yendi.