Sakaryaspor Başkanı Muhammet Kıratlı’nın istifasının ardından olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı.

Sakaryaspor Başkanı Muhammet Kıratlı, göreve geldiği günden bu yana kulübün menfaatleri doğrultusunda çalıştığını, Sakaryaspor’un yeni bir enerji ve daha yoğun mesai gerektiren bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyduğunu ifade ederek istifa etti. İstifa sonrasında ise yeşil-siyahlı yönetim, olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı. Sakaryaspor’un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sakaryaspor Kulübü’nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 19.12.2025 günü saat 14.00’te Adapazarı Belediyesi Orhangazi Kültür Merkezi’nde yapılması, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28.12.2025 günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanılmasına karar verilmiştir" denildi.