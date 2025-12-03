Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki belediye meydanına, engelli vatandaşların çıkmak için kullandığı rampaya aracını park edilen Kapaklı Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Günürün’e ait otomobile polis ekipleri tarafından 993 lira cezai işlem uygulandı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Kapaklı Belediye Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreni günün anlam ve önemine yakışmayan görüntülere sahne oldu.

Düzenlenen törenin bulunduğu alana engelli vatandaşların çıkmak için kullandığı engelli rampasına park edilen 59 AEP 275 plakalı aracın Kapaklı Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Günürün’e ait olduğu öğrenildi.

Engelli rampası önüne aracını park edilen Belediye Başkan Yardımcısı Günürün’e ait otomobile Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 993 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca törende konuşan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, "Önemli bir tesadüf oldu. Ben özellikle basın mensubu arkadaşların bu plakayı paylaşılmasını istiyorum. Paylaşsınlar ki bu konularda bazı insanlar ifşa olsun" ifadelerini kullandı.