Uzun süredir cezaevinde olduğu belirtilen Yakut’un, tahliye edildikten bir gün sonra hayatını kaybettiği açıklandı. Almanya’da serbest kaldıktan sonra bir otel odasında ölü bulunan Yakut’un, odasına çekilmeden önce kendini yorgun hissettiğini ve dinleneceğini söylediği iddia edildi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Yakut’un ölümünün ardından cenazesi Türkiye’ye getirildi. Almanya’daki işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul’a getirilen cenaze için önce Ataşehir’de bir tören düzenlendi. Karacaahmet Mezarlığı’ndaki gasilhaneden alınan naaş, Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Beykoz Görele Köyü Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye katılan kalabalık dikkat çekti.

Kaynak: İHA