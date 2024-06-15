Sakarya’nın Akyazı ilçesinde karnelerini alarak 86 günlük yaz tatiline giren öğrencilere, mahalle muhtarı top ve anahtarlık hediye etti.

2023-2024 Eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle beraber milyonlarca öğrenci karnesini alarak 86 günlük yaz tatiline başladı. Bu çerçevede Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi’nin muhtarı Ramazan Gören, karnesini alan öğrencilere, top ve anahtarlık hediye ederek yüzlerini güldürdü. Hediyelerini alan öğrenciler büyük bir mutluluk yaşarken Ramazan Gören, "Çocuklarımız her şeyimiz. Bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak çocuklarımızı çok iyi yetiştirmeliyiz. Biz de öğrencileri motive etmek üzere onlara birer top ve anahtarlık hediye ettik” dedi.