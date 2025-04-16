Bugün Hükümet Konağına giden İnegöl merkezdeki 16 mahalle muhtarı, Kaymakam Eren Arslan'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

TEK TEK TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Ziyarette Kaymakam Eren Arslan, mahalle muhtarlarını tek tek dinledi. Muhtarlar Arslan'a mahallerindeki vatandaşların isteklerini, mahallelerindeki eksiklerini ve ihtiyaçlarını iletti. Özellikle altyapı çalışmaları nedeniyle yollardaki bozulmaları dile getiren muhtarlar, bölgelerinde vatandaşların sağlık ocağı ve okul ihtiyaçları olduğunu söylerek Kaymakam Arslan'dan destek talep ettiler.

Kaymakam Arslan, ziyaretlerinden dolayı muhtarlara teşekkür ederken, taleplerinin çözümü noktasında gereken çalışmaların yapılacağını söyledi.