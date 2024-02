AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum Üsküdar’da düzenlenen ‘Her Adımda Yeniden İstanbul 39 İlçe Hane Ziyaretleri Basın Açıklaması’ programına katıldı. Kurum, “CHP’li İBB yönetiminin bu projelerde eleştirecekleri bir konu olmadığı gibi kendilerinin de İstanbul’un geleceğine dair bir hedefleri yok. İBB yönetiminin milletimize sunacakları bir projeleri yok. İstanbul’un geleceğine dair bir adım atmadıkları gibi atanlara da engel olmak için çabalayan bir yönetim var” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Üsküdar’da düzenlenen ‘Her Adımda Yeniden İstanbul 39 İlçe Hane Ziyaretleri Basın Açıklaması’ programına katıldı. Kurum’a programda AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir eşlik etti. Programda ilgiyle karşılanan Kurum sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan Kurum, programda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

“İBB yönetiminin milletimize sunacakları bir projeleri de yok”

İBB Başkan Adayı Kurum, “Bugün, İstanbul için aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Her Adımda Yeniden İstanbul çağrısıyla, vatandaşlarımızla kucaklaşacağımız çalışmaların ilkini başlatmış oluyoruz. İstanbullu kardeşlerimizin bizlerden beklentilerini dinleyeceğiz. Biz milletimizin en zor anında hep yanında olduk. İstanbul’umuzun mahallelerine, sokaklarına karış karış her yerine hizmet etmeye kararlıyız. Şu anda başlatacağımız programda 40 gün boyunca teşkilatlarımızla birlikte milletimizin yanında olup projelerimizi hayallerimizi anlatacağız. CHP’li İBB yönetiminin bu projelerde eleştirecekleri bir konu olmadığı gibi kendilerinin de İstanbul’un geleceğine dair bir hedefleri yok. İBB yönetiminin milletimize sunacakları bir projeleri yok. İstanbul’un geleceğine dair bir adım atmadıkları gibi atanlara da engel olmak için çabalayan bir yönetim var. Her seferinde çeşitli söylemlerle gündemi farklı konulara çekerek İstanbul’un geleceğiyle ilgili bir projeleri olmadığını görüyoruz. ‘İstanbul’a milyonlarca metrekare yeşil alan kazandıracağız’ deyip de bu sözlerin tutulmadığını görürsünüz. Diğer tarafta baktığınızda sırtını nereye rastladığını bilmediğimiz kirli kirli ittifaklarla birlikte süreci yönettiklerini görürsünüz. Biz 22 yıldır olduğu gibi hem milletimizle beraber yol yürüdük” dedi.

“Onlar hangi ittifak içerisinde olursa olsun, kimlerle masaya oturursa otursun biz hep milletin masasında olacağız”

Mevcut İBB yönetiminin verdiği vaatleri gerçekleştirmediğini belirten Kurum, "Milletimizin zor gününde yanında olduk. Aziz İstanbul’umuzun her sokağında her mahallesinde olacağız çünkü bizim hayallerimiz var. Bizim hayalimiz, İstanbul’u Türkiye Yüzyılı’nın parlayan şehri haline getirmektir. Bizim hayalimiz gençlerimize, geleceğimize, kadınlarımıza daha güvenli ve huzurlu bir İstanbul inşa etmektir. Onlar hangi ittifak içerisinde olursa olsun, kimlerle masaya oturursa otursun biz hep milletin masasında olacağız. Milletimizle beraber el ele gönül gönülle yol yürüyeceğiz. Milletimizle beraber bu başarı hikayelerini yazmaya devam edeceğiz. Artık maske düşmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu geçtiğimiz 5 yıl içerisinde başarısız olmuştur. Verdiği vaatleri gerçekleştirmemiştir. İstanbul’u gelecek hedefleri için bir basamak olarak görmüştür. İstanbulluların beklentilerini gerçekleştirmek zorundasınız. Bu şehir dışında ki gündemler ve sorunlar sizi ilgilendirmez. Verdiğiniz sözlerin arkasında durmayarak İstanbul’a hizmet edilmez. İstanbul’a hizmet etmek aşk ister. Cumhur İttifakı’mızla birlikte milletimizle el ele gönül gönülle İstanbul’un her anında hep yanında olacağız. Projelerimizi 31 Mart akşamı İstanbullu kardeşlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

"Kandil’den işaret ettikleri ittifak kent uzlaşısı adı altında kirli bir ittifaktır”

DEM Parti ve CHP’nin ittifak yapıp yapmadığıyla ilgili soru üzerine Kurum, "İstanbul’da mevcut yönetim şu an ne yapacağını bilmiyor ve çaresiz bir durumdadır. Anketlerde de geriye düşmesi sebebiyle kimle nasıl ittifak içerisinde olurum derdiyle dertleniyor. Kent uzlaşısı gibi farklı gündemler getirerek bir çıkış arayışı içerisindedir. Buradaki bu güçlü ses kandili rahatsız ediyor. Kandil’den işaret ettikleri ittifak ‘kent uzlaşısı’ adı altında kirli bir ittifaktır. Masa etrafında ve altında kimin olduğunu bilmediğimiz, uzantılarının nerede olduğunu çok iyi bildiğimiz bir uzlaşıdan bahsediyorlar. Milletimiz uzlaşı yapmak isteyenlere 14 ve 28 Mayıs’ta cevabını sandıkta net bir şekilde vermiştir. Milletimiz kapı arkasında o görüşmeleri yaptıklarını çok iyi biliyor. 31 Mart’ta şehitlerimizin, gazilerimizin anneleriyle birlikte kazanacağız. İstanbul için ortaya koyduğumuz hayalleri gerçekleştireceğiz. Bunların heybelerinde bir şey yok. Kandil bizden rahatsız olsun, olmaya da devam etsin. Biz Kandil’i de o yabancı iş birlikçilerini de rahatsız edeceğiz. İstanbul’un geleceği adına yapılması gerekenleri de birer birer hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

“Biz bunlara pabuç bırakmadık”

Mevcut İBB yönetiminin Kentsel Dönüşümle ilgili projeleri engelleyip dava açmasını konusunda görüşlerini belirten gazeteciye cevap veren Kurum, "Biz kentsel dönüşümü siyaset üstü göreceğiz deyip her alanda bunun siyasetini yapan bir anlayışla karşı karşıyayız. Milletimizin yararına ne iş varsa hangi proje varsa onu mahkeme kapılarına taşıyan bir anlayışla karşı karşıyayız. Biz bunlara pabuç bırakmadık. Biz İstanbul’un geleceği adına yapılması gereken projelerimizi hızlı bir şekilde hayata geçirdik. İstanbul’un 39 ilçesinde devam eden 171 bin Kentsel Dönüşüm Projesi var. Biz İstanbul’un sorunlarıyla alakalı o iradeyi ortaya koyacağız. Marmara Deniz’inde müsilaj çıkınca plajda seferberlik ilan ettik. Tüm belediyelerimizle birlikte yapılması gereken çalışmayı 7 gün 24 saat mesai harcayarak yaptık. Sözler verildi, o gün protokol yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yapması gereken arıtma tesisleriyle ilgili bir takvim süreci vardı. Ama gelinen süreçte o takvime uymadılar. Yapılması gereken arıtma projelerini gerçekleştirmediler. Üstüne üstlük bir de Haliç’te projesi, yatırımı, kredisi her şeyi hazır olan Silahtarağa Arıtma Tesisi’ni iptal ettiler. Orada dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz, karşılaşmayacağınız bir ‘temel atmama töreni’ yaptılar. Yapraklardan alkış bekleyerek o törene bir de para harcadılar. O törene harcadığın parayla algı yöneteceğine milletin, İstanbul’un faydasına bir iş gerçekleştirirsin. Bunların böyle bir derdi yok. O yüzden biz Marmara’yı da koruyacağız” ifadelerini kullandı.