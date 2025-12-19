Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik öngören düzenlemeye göre, 2026 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinde artış sınırı getirildi. Buna göre, 2025 yılında takdir edilen asgari arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak hesaplanacak 2026 yılı bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki katını aşamayacak.

Ayrıca söz konusu artış sınırı, 2027, 2028 ve 2029 yıllarında uygulanacak bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesaplanmasında da geçerli olacak.

Gelecek yıla yönelik bina ve arazi vergi rayiç bedellerindeki artışı sınırlamayı amaçlayan bu yasal düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Prim oranı yüzde 54'e çıkarıldı Yasayla, SGK çalışanları için prim oranı yüzde 39'dan yüzde 54'e çıkarıldı, bu kapsamda işçi payı yüzde 21, işveren payı yüzde 33 oldu. Genel sağlık sigortasında (GSS) yapılan düzenlemeyle GSS primi yüzde 11'den yüzde 12'ye çıkarıldı. Emeklilik borçlanması oranı yüzde 32'den yüzde 45'e yükseltildi. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan sanayiye destek sağlanması hüküm altına alındı. Yasayla ayrıca BES katkısının sıfıra kadar indirilmesi veya yüzde 50'sine kadar artırılmasında Cumhurbaşkanına yetkili kılındı. Riskli yapılarda kira yardımı 31 Aralık 2027 tarihine kadar 2 yıl uzatıldı.