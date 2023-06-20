MÜSİAD İnegöl Şube Başkanımız Sinan Yazaroğlu, 2023 Yılının ikinci yarısı için açıklanan Asgari Ücret artışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

MÜSİAD olarak 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak olan net 11 bin 402 TL’lik yeni asgari ücretin, hem işverenlerimiz hem de çalışanlarımız adına hayırlara vesile olmasını diliyor; çalışanımızın alın teri ve emeklerinin enflasyonun altında ezdirilmemesinden memnuniyet duyuyoruz.



Bu vesileyle; yeni ekonomi yönetimince alınacak olan tedbirlerin etkisiyle, orta ve uzun vadede enflasyon hedefimize adım adım yaklaşacağımıza olan inancımız tam olduğunu yeniden ifade ediyoruz. Yeni Bakanlar Kurulunun reel sektöre ve piyasalara güven vermiş olmasının da fiyat istikrarına beklentiler kanalı üzerinden olumlu katkı yapacağını düşünüyoruz



Sözlerin devam eden MÜSİAD İnegöl Başkanı Yazaroğlu, Nitekim Mayıs ayı itibariyle yıllık bazlı tüketici fiyatları artışı yüzde 39,59’a, üretici fiyatlarındaki artışı ise yüzde 40,76’ya gerilemiş ve TÜFE ile Yİ-ÜFE arasındaki makas gözle görünür şekilde kapanmıştı. Söz konusu gelişmeler, fiyat istikrarının sağlanması yolunda çok daha öngörülebilir bir sürecin başladığına işaret etmişti.



Bununla birlikte; ücret artışlarının işverene getireceği ilave yüklerin hafifletilmesi adına, mevcut destek ve teşviklerin artırılması elzemdir. Bu kapsamda 400 TL’lik asgari ücret desteğinin 500 TL’ye çıkarılmış olması, işverenlerimiz adına oldukça sevindirici bir gelişme olmuştur.



Bu minvalde; geçmiş dönemde de ifade ettiğimiz gibi, sanayi sektörü kapsamında asgari ücretli çalışanlar için ilave pozitif ayrıcalık sağlanmasının imalata yönelik istihdamımızın ve üretim kapasitemizin artırılması adına önemli bir adım olacağını ve bölgesel farklılıkları yansıtma noktasında yetersiz kalan mevcut ulusal asgari ücret uygulamasına alternatif olarak bölgesel asgari ücret uygulaması fikrinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini yineliyoruz.

Murat Erdoğan