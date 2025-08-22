9 yıl önce temeli atılan ve bitirilemeyen Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapan TÜED Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, Bursa milletvekillerine acil sağlık eylem planı için çağrıda bulundu.

KAYBEDEN VATANDAŞIMIZ OLUR

Geçim derdiyle uğraşan vatandaşın, yüksek fiyatlar nedeniyle özel hastanelere gidemediğini kaydeden TÜED Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, “Sağlık hizmetlerine ulaşımda sadece emekliler değil, toplumun büyük bölümü önemli sorunlar yaşıyor. 3 milyon 300 binden fazla nüfusu olan şehrimizde geçen yıl 43,5 milyon hastaya poliklinik hizmeti verilmesi, ihtiyacı gözler önüne seriyor. 4’üncü şehir konumundaki Bursa’da temeli 2016’da atılan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi, kapılarını açabilmiş değil. 2019’a açılacağı söylenmişti, şimdi de 2025 sonu deniliyor. Yeniden bir erteleme olursa kaybeden yine vatandaşımız olur. Ertelemeler nedeniyle malzemelerin çürüdüğünü duyduk. Sağlık kurumlarımızın envanterleri gözden geçirilmeli, malzemelerin çürümesine göz yumulmamalıdır.” diye konuştu.

YÜZDE 10 ORAN KABUL EDİLEMEZ

Geciken yatırımların sağlıkta ciddi aksamalara yol açtığını da vurgulayan Kenan Pars, “Muradiye Devlet Hastanesi, Şehir Hastanesi açılınca boşaltıldı. Deprem güçlendirme ve tadilat işinin 2026’da tamamlanacağı belirtilmişti. Ancak birkaç yıl daha uzayacağı kesin gibi. Acilen güçlendirilip şehir merkezinde çok büyük bir ihtiyacı karşılayabilir. Çekirge Devlet Hastanesi’nin de yıkılıp 500 yataklı Fizik Tedavi ve Geriatri Hastanesi yapılacağı açıklandı. Bunun yerine Çekirge; yerinde ya yeniden inşa edilsin, ya da güçlendirilsin. Diğer hastane ise başka bir yere yapılsın. Yine Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi Rehabilitasyon Merkezi, bir an önce yeni yüzüyle şehre kazandırılmalı. Şehir Hastanesi’ne gitmek zorunda kalan vatandaşlar, Bursa’nın bir ucundan öbür ucuna yolculuk yaptıktan sonra uzun süre kuyruk bekliyor. Bursa’nın hasta yatak ve görevli hekim sayısı, nüfusa oranla kıyaslandığında yüzde 10 gibi çok düşük bir rakam karşımıza çıkıyor. Bu, kesinlikle kabul edilemez. Bu yüzden vatandaşımız özel hastanelere gitmek zorunda kalabiliyor. Diğer birçok şehirde bu oran, yüksek. Bursa, hep geride kalıyor. Parti ayrımı gözetmeksizin tüm Bursa milletvekillerini el ele vererek harekete geçmeye davet ediyorum. Sağlık Bakanlığı, Bursa Acil Sağlık Eylem Planı için harekete geçirilmeli. Biz de bu konuların takipçisi olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.