Osmangazi Belediyesi, iş dünyasının ilham verici isimlerini gençlerle buluşturuyor. Söyleşinin konuğu olan Enes Hüseyin Ergün genç girişimcilere tavsiyede bulunarak, "İlk ürünümüz bir torna makinesiydi, şimdi ise 5 eksenli CNC makinesi üzerinde çalışıyoruz. Gayret etmeden olmaz" dedi.

Gençlerin üretkenliğini artırmayı amaçlayan "Girişimci Kafası" temalı program, gençlere yeni bir vizyon kazandırıyor. Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Girişimcilik Merkezi’nde gerçekleştirilen son söyleşinin konuğu, genç yaşta uluslararası başarıya imza atan girişimci mühendis Enes Hüseyin Ergün oldu. Programın moderatörlüğünü ise Makina Mühendisi Melih Karlık üstlendi.

Ergün, girişimcilik serüvenini gençlerle paylaşarak, "2023 yılının eylül ayı itibariyle ticarileştik. Öncesinde Ar-Ge ve prototip sürecimizi kendi imkânlarımızla yürüttük. İlk kampanyamızı kitle fonlama platformunda gerçekleştirdik ve yaklaşık 600 bin dolarlık bir satışla firmamızı kurma imkânı bulduk. O günden bu yana seri üretimimizi oturttuk, tesisimizi kurduk. Bugün 35’in üzerinde ülkeye ihracat yapıyor, 160’tan fazla cihaz satmış bulunuyoruz. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

"Başarı için gayret ve sabır şart"

Geliştirdikleri teknolojilerle talaşlı imalatı herkes için erişilebilir kılmayı hedeflediklerini belirten Ergün, "Normalde talaşlı imalat için kullanılan makineler yüksek maliyetli, hacimli ve uzmanlık gerektiren cihazlardır. Biz bu engelleri ortadan kaldırarak herkesin satın alabileceği, uzmanlık gerektirmeyen ve güvenli bir şekilde kullanılabilecek makineler geliştiriyoruz. İlk ürünümüz bir torna makinesiydi, şimdi ise 5 eksenli CNC makinesi üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Ergün, girişimcilik yolculuğunun uzun ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu vurgulayarak, "Belli bir noktaya ulaşmak için çok gayret etmek gerekiyor. Gayret etmeden olmaz" diye konuştu.

Program sonunda Ergün, gençlerin sorularını yanıtladı. Söyleşi, gençlerden büyük ilgi gördü.