Kaza saat 07.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün kırsal Rüştiye mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Mehmet U.(28) yönetimindeki 35 AKN 700 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü yaralandı.

4 SAAT SONRA KENDİNE GELDİ

Kazadan 4 saat sonra kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü karayolu kenarına çıkarak yardım istedi. Saat 11.00 sıralarında Jandarma Komutanlığı ekipleri yaralıyı görünce 112'ye haber verdi.

Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK