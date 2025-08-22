Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzenlenen operasyonlarda 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap ile 52,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildiğini bildirdi. Operasyonda 9 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerine teşekkür eden Yerlikaya, İstanbul Valiliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nü tebrik etti.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."